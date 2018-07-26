Собирал дождевую воду в протез - мужчина без ноги и руки провел 43 часа с акулами

Бывший австралийский спецназовец Пол де Гелдер 43 часа провел в открытом море с акулами. Его сопровождал герой войны в Афганистане британец Джеймс Гленси.

Пол потерял руку и ногу после встречи с акулой-быком в 1999-ом. Хищник напал во время учений в австралийской заливе Сидней-Харбор. В этом году вместе с Гленси решили привлечь международное внимание к вымирающему виду длиннокрылых акул, сообщает New York Times.

Гленс и де Гелдер занимаются охраной дикой природы. Длиннокрылые акулы агрессивные и часто нападают на людей. Но сами находятся под угрозой исчезновения из-за агрессивных методов промысла.

Автор: NYT Пол де Гелдер (в шляпе) и Джеймс Гленс 43 часа провели с акулами

Проект состоялся в рамках "Недели акул" - ежегодного цикла программ об этих хищниках на телеканале Discovery. Продюсеры выбрали местом действия остров Кэт на Багамах. Там часто замечают длиннокрылых акул. Лодку, которая доставила мужчин на место, взорвали. Оставили их самих на 43 часа в воде. Поль и Джеймс все это время не ели и не пили. Для сна надували спасательные жилеты.

Длиннокрылые акулы могут жить месяц без пищи, поэтому не несли большой угрозы, говорят мужчины. Более опасными были последствия истощения, обезвоживания и голода. Допекало солнце, поэтому рады были, когда начался дождь с грозой. Попытались использовать протез Пола, чтобы собрать дождевую воду.

"Первые 8 часов в воде ты чувствуешь себя хорошо. А потом из-за усталости и обезвоживания не имеешь силы открыть глаза. Когда повышенный адреналин держится 8-10 часов, ты чувствуешь истощение. За эти 2 дня устал, как за 2 недели. Но понял, что сохранил форму, которую имел в армии ", - рассказывает Гленс.

"Раньше такого никто не делал, - продолжает мужчина. - Днем ты можешь следить за акулами, но ночью их не видишь. Я разработал специальную сетку безопасности, которая нас окружала. Акулы не любят переходить через барьер. Мы постоянно крутились в 10-50 метрах от этой сетки. С приближением ночи подплывали все ближе, чтобы успеть запрыгнуть за нее".

Автор: NYT Пол де Гелдер (справа) потерял руку и ногу после встречи с акулой. Теперь защищает этих хищников

Следующей ночью 2 длиннокрылые акулы попытались атаковать сетку, вспоминает аквалангист.

"Я спал, а половина моего тела была снаружи. Пол увидел, что что-то плывет, и крикнул: "Белый!". Имел в виду длиннокрылую акулу (whitetip shark на английском. - Gazeta.ua). А я подумал, что речь идет о большой белой. Я проснулся и подумал: что происходит? С экспериментом что-то не то, раз появились эти акулы ", - говорит Гленси.

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Он ныряет с акулами с 14 лет. Все же испытывал страх перед длиннокрылыми.

"Мы развенчиваем миф о том, что это дикие животные, которые набрасываются сразу на вас и хотят убить. На самом деле они очень осторожные. Вы вряд ли окажетесь в нашей ситуации, потому длиннокрылых осталось не так много. Я даже понял значение усилий, к которым прибегаю ради их сохранения ", - заключает Гленси.

Тюлень неподалеку от побережья острова Мэн в Ирландском море решил обнять одного из дайверов, которые плавали рядом. Затем позволил почесать себе. Дайверы говорят, что запомнят встречу с тюленем на всю жизнь. "Это невероятно. Никто из нас не ожидал такого", - говорит аквалангист Колин Питерс.