Собирал дождевую воду в протез - мужчина без ноги и руки провел 43 часа с акулами

Бывший австралийский спецназовец Пол де Гелдер 43 часа провел в открытом море с акулами. Его сопровождал герой войны в Афганистане британец Джеймс Гленси.

Пол потерял руку и ногу после встречи с акулой-быком в 1999-ом. Хищник напал во время учений в австралийской заливе Сидней-Харбор. В этом году вместе с Гленси решили привлечь международное внимание к вымирающему виду длиннокрылых акул, сообщает New York Times.

Гленс и де Гелдер занимаются охраной дикой природы. Длиннокрылые акулы агрессивные и часто нападают на людей. Но сами находятся под угрозой исчезновения из-за агрессивных методов промысла.

Проект состоялся в рамках "Недели акул" - ежегодного цикла программ об этих хищниках на телеканале Discovery. Продюсеры выбрали местом действия остров Кэт на Багамах. Там часто замечают длиннокрылых акул. Лодку, которая доставила мужчин на место, взорвали. Оставили их самих на 43 часа в воде. Поль и Джеймс все это время не ели и не пили. Для сна надували спасательные жилеты.

