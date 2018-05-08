Тюлень решил пообниматься с аквалангистом

Один из дайверов снимал процесс. Фото: кадр из видео.

Любознательный тюлень поиграл с дайверами, которые плавали неподалеку от побережья острова Мэн в Ирландском море, и решил пообийматы одного из них, сообщает ВВС Украина.

Во время погружения двух дайверов к ним подплыл тюлень. Ему понравился одиз с аквалангистов.

Ластоногий обнимал его, а потом позволил почесать себя. Дайверы говорят, что запомнят встречу с тюленем на всю жизнь.

"Это невероятно. Никто из нас не ожидал такого", - говорит один из аквалангистов Колин Питерс.

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