Тюлень решил пообниматься с аквалангистом

Любознательный тюлень поиграл с дайверами, которые плавали неподалеку от побережья острова Мэн в Ирландском море, и решил пообийматы одного из них, сообщает ВВС Украина.
Во время погружения двух дайверов к ним подплыл тюлень. Ему понравился одиз с аквалангистов.
Ластоногий обнимал его, а потом позволил почесать себя. Дайверы говорят, что запомнят встречу с тюленем на всю жизнь.
"Это невероятно. Никто из нас не ожидал такого", - говорит один из аквалангистов Колин Питерс.
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Кот породы мейн-кун по имени Алекс официально установил рекорд и получил титул "Самый длинный кот" страны.
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