Показали, как выглядит самый длинный кот в Украине

Кот породы мейн-кун по имени Алекс. Фото: styler.rbc.ua

В Одессе выбрали самого длинного кота в Украине. Кот породы мейн-кун по имени Алекс официально установил рекорд и получил титул "Самый длинный кот" страны. Он стал первым котом в этой категории книги рекордов Украины. По замерам экспертов книгу рекордов, длина Алекса от кончика носа до кончика хвоста составляла 113,5 см. Сейчас мейн-куну 3 года.

"Мы знали, что он самый длинный, но решили попробовать. По его линии все такие. Сейчас у Алекса 10" детей "и все тоже большой протяженности", - говорит Мария парашютом, хозяйка кота, передает styler.rbc.ua.

Алекс уже полностью сформировался взрослый кот в самом расцвете сил. Весит он 9 кг и всегда в форме. Чтобы любимец выглядел "на отлично", хозяева тщательно следят за его рационом и регулярно обследуют его в ветеринарного врача.

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Девушка с японского города Кагосимы создала для своего кота Ньянкичи собственный аккаунт в соцсети. Внимание пользователей интернета привлекла естественная фотогиничнисть и обаяние кота. Популярность кота настолько велика, что его неоднократно приглашали сниматься на телевидении и в журналах.