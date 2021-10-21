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пятница, 22 октября 2021 10:15

Смертоносный ураган разбил несколько стран
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Фото: normpost.ru

22 октября 1998 года на западе Карибского моря сформировался ураган Митч. Он быстро достиг пятой, самой высокой, категории. Вышел на берег Гондураса, прошел несколько стран Центральной Америки и штат Флориду.

21 октября 1998 года к югу от Карибского архипелага сформировалась тропическая область низкого давления. Через сутки она превратилась в тропический шторм, который постепенно усиливался.

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Ураган не утихал до 9 ноября. В этот день он приблизился к Британским островам и больше всего ударил по Центральной Америке.

Ураган привел к рекордным осадков в Гондурасе, Гватемале и Никарагуа. Погибло и пропало без вести более 11 тыс. человек. Митч стал вторым по количеству смертей после Большого урагана 1780-го, который унес 27,5 тыс. жизней.

Ураган повредил 70% инфраструктуры в Гондурасе. Абсолютное большинство автодорог, мостов и аэропортов были уничтожены. Помощь пострадавшим оказывали с опозданием из-за отсутствия вертолетов и соответствующего водного транспорта. Уничтожено почти 70% сельскохозяйственного урожая: хранилища кофе - основного экспортного продукта, а также большие посевные поля. Экономические убытки достигли $5 млрд по ценам 1998 года.

"Природное бедствие отбросило страну на 50 лет назад в экономическом развитии. Ураган уничтожил в стране около 35 тыс. домов и повредил 50 тыс. Оставив без крыши над головой 2,7 млн человек", - говорит тогдашний президент Гондураса Карлос Роберто Флорес.

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Северо-восток Никарагуа также пострадал от стихии. Обильные осадки привели к тому, что вулканическое озеро Касита вышло из берегов и затопило близлежащие дома. Пострадавшим районам не хватало питьевой воды, продовольствия, быстро распространялись болезни. Страна потеряла урожай. 700 тыс. человек осталась без жилья.

Трагические последствия стихии возникли из-за того, что специалисты не обнаружили вовремя и не предупредили об урагане. Кроме того, инфраструктура этих стран оказалась абсолютной неподготовленная к подобным природным явлениям.

Большой антильский ураган - это смертоносный тропический циклон Североатлантического бассейна за всю историю наблюдений. Ураган бушевал с 10 по 16 октября 1780 года. Жертвами стихии стали более 27,5 тыс. человек в Малых Антильских островах.

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Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

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