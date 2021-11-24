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среда, 24 ноября 2021 11:55

Следили за владельцами iPhone: Apple подала в суд на разработчика Pegasus

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Следили за владельцами iPhone: Apple подала в суд на разработчика Pegasus
NSOGroup роздробила програму Pegasus для стеження за злочинцями та терористами. Фото: Reuters

Американская корпорация Apple подала иск против израильской IT-фирмы NSO Group, обвинив ее в незаконной слежке за владельцами iPhone с помощью шпионской программы Pegasus.

Компания требует запретить NSO использовать программное обеспечение, услуги или приборы Apple. Иск подали в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорния в городе Сан-Хосе, сообщили на сайте Apple 23 ноября.

"Организации вроде NSO Group, которые спонсируются государством, вкладывают миллионы долларов в разработку сложных шпионских технологий, по сути, не отчитываясь о своей деятельности. Эту практику нужно менять", - заявил старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

NSO Group разработала программу Pegasus для слежки за преступниками и террористами. В то же время СМИ выяснили, что власти разных стран использовали ее, чтобы следить за политиками, правозащитниками и журналистами. 18 июля опубликовали список из 50 тыс. телефонных номеров, за которыми могли следить. Среди них оказались номера президента Франции Эммануэля Макрона, основателя Telegram Павла Дурова и многих западных журналистов.

В сентябре Apple выпустила срочное обновление своего программного обеспечения, чтобы закрыть дыры, которые использовала Pegasus. Вирус распространялся через сообщения в iMessage без каких-либо действий со стороны пользователя.

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В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.

В аэропорту "Борисполь" 9 октября приземлилась первая официальная партия продукции Apple. Компания привезла более 8 тыс. смартфонов iPhone 13 общей стоимостью более $7,5 млн.

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