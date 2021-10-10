Тысячи iPhone 13: Apple впервые официально привезла в Украину свою продукцию

Apple планирует открыть в Украине сервисный центр. Фото: hromadske

В аэропорту "Борисполь" 9 октября приземлилась первая официальная партия продукции Apple.

Компания привезла более 8 тыс. смартфонов iPhone 13 общей стоимостью более $7,5 млн. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Apple впервые завезла свою продукцию в Украину самостоятельно. Это стало возможным после открытия офиса компании в Киеве 30 июня.

Далее компания планирует завезти остальные линейки своих товаров и открыть собственный сервисный центр.

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"Официальный импорт компанией Apple продукции является еще одним шагом в борьбе с подделками и с незаконным ввозом товаров", - отметили в таможенной службе и напомнили, что за последние две недели конфисковали iPhone 13 почти на 2,2 млн грн.

Украинец пытался контрабандой провезти через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, более 60 новых моделей смартфонов Apple. Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор".