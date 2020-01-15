Сколько россиян готовы проголосовать за Путина: показали данные опроса

Это самый низкий показатель поддержки Путина с 2014-го года. Фото: Reuters

За Владимира Путина проголосовали бы 38% россиян, если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".

Это самый низкий показатель поддержки Путина с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году, когда за Путина высказались 57% опрошенных.

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Второе место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его хотят видеть президентом 4% опрошенных. По 2% голосов набрали бы оппозиционный политик Алексей Навальный и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 среди городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет.

Путин был президентом с 2000-го по 2008 год, затем 4 года – премьер-министром. В 2008 году Госдума РФ приняла поправку к конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.