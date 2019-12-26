Украинцы сравнили нынешнюю и прошлую власть

Главным политическим событием года украинцы назвали выборы. Фото: Reuters

43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

По мнению 34% новая власть ничем не отличается от прошлой. 13% имеют противоположную позицию - что нынешняя власть хуже.

44% считают, что Украина движется в правильном направлении, что в неправильном - 36%, еще 20% своего мнения не определили.

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Главным политическим событием 2019 украинцы указали выборы - парламентские и президентские (это событие назвали 58% граждан), причем событие указано положительным.

Далее следуют: освобождение пленных (8%), "нормандская встреча" (5%), получение Томоса (2%), разведение войск в Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%).

66% граждан считают, что в следующем году Майдана-3 не будет. 22% - что может возникнуть.

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. За Петра Порошенка - 24,45%. На выборах в Верховную Раду партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424. Парламент утвердил правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.