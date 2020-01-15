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среда, 15 января 2020 14:25

Путин хочет закрепить на законодательном уровне превосходство конституции РФ над международным правом

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Путин хочет закрепить на законодательном уровне превосходство конституции РФ над международным правом
Поправки должны вынести на всенародное голосование. Фото: warsh.livejournal.com

15 января во время оглашения послания Федеральному собранию РФ Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию страны.

Речь идет о том, что на территории России конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом.

"Считаю, что настало время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции РФ в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит нашей конституции", – сказал Путин.

Также для лиц, занимающих "критически важные для обеспечения безопасности страны" должности (председателя субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители других федеральных органов, а также судьи), закрепить норму, что они не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства.

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Для потенциальных кандидатов в президенты России предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

Поправки в конституцию РФ, предложенные в ходе послания Путина Федеральному собранию, должны вынести на всенародное голосование.

Путин был президентом с 2000-го по 2008 год, затем 4 года – премьер-министром. В 2008 году Госдума РФ приняла поправку к конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

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Дата
15
января

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