Большинство украинцев за вступление в ЕС и НАТО

Общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций - стабильное. Фото: Руслан Канюка, "День"

Большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО - 51% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

За внеблоковый статус выступают 26%.

В последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций - стабильное. В декабре 2014 года 57% поддерживали вступление в ЕС. В этом году - 64%.

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

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43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей.