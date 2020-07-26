Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 522
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 675
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4149
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2286
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7794
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3645
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
5
7
3
3
3
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Microsoft показала дизайн нового Office
Microsoft показала дизайн нового Office
Видео
Все видео
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 729
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
1 Просмотров: 414
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5283
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
26 июля 2020
Просмотров: 108
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
воскресенье, 26 июля 2020 18:47

Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"

1 Комментировать
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы &quot;быстрее завершить сложный 2020&quot;
Сеть Burger King в Америке запустила рождественскую рекламу в июле. Фото: скрин с видео

Американская сеть ресторанов быстрого питания запустила рождественскую кампанию на полгода раньше - в июле.

Лейтмотивом рекламной кампании сети Burger King является идея "скорее завершить тяжелый 2020-й год".

В частности, на страницах в соцсетях логотип сети украсили шапкой Санта-Клауса. В виде рождественского подарка предлагают два пункта меню за $ 5 - эти объявления также декорированы рождественскими узорами.

Также выпустили рекламный ролик, где во Флориде посреди лета празднуют Рождество. Один из заведений сети украсили праздничными гирляндами, а прохожие в медицинских масках рассказывают, что нынешний год выдался тяжелым, поэтому они хотели бы его завершить как можно быстрее.

"2020-й был сложным годом, поэтому мы делаем все, чтобы завершить его раньше", - говорится на видео от имени сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар по бизнесу: сколько ресторанов обанкротятся из-за карантина

Фоловеры страниц отреагировали на кампанию неоднозначно. Кто-то считает это интересной идеей или благодарит за креатив - "тоже хочу быстрее завершить этот год", "спасибо, вы просто подарили мне надежду и хорошее настроение", "вы знаете, как развеселить в темные дни". Кому-то это не нравится - "чушь", "бредовая идея". Некоторые иронизируют - "это значит, что все умрут после рождества", "парень по маркетингу отправляется в путешествие в следующем году".

"Киевскую перепичку" считают кулинарной визитной карточкой столицы. Возле киоска всегда очередь.

Это самый старый фастфуд Киева. В киоске на углу Крещатика и ул. Богдана Хмельницкого перепичку продают с 1981 года. Здесь исключительно одно блюдо - сосиска в дрожжевом тесте, обжаренная во фритюре.

По популярности - на 3-м месте среди заведений, торгующих хот-догами. В туристическом путеводителе "Киевская перепичка" возглавляет рейтинг заведений быстрого питания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

Рои насекомых уничтожили поля за день

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха 1 Просмотров: 24095
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 12204
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 4824
В Польше погиб украинский рабочий
В Польше погиб украинский рабочий Просмотров: 4761
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 4644
Мир
В больнице выбирают, кого спасать
В больнице выбирают, кого спасать Просмотров: 765
Поймали 68 беглецов из тюрьмы
Поймали 68 беглецов из тюрьмы Просмотров: 423
России не дают строить "Северный поток-2"
России не дают строить "Северный поток-2" Просмотров: 531
В Польше хотят денонсировать Стамбульскую конвенцию
В Польше хотят денонсировать Стамбульскую конвенцию Просмотров: 684
В стране подозревают первый случай заражения коронавирусом
В стране подозревают первый случай заражения коронавирусом Просмотров: 621
Больше всего комментируют
12
Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
4
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
4
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
3
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
Голосов: 144
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua