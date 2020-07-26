Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"

Сеть Burger King в Америке запустила рождественскую рекламу в июле. Фото: скрин с видео

Американская сеть ресторанов быстрого питания запустила рождественскую кампанию на полгода раньше - в июле.

Лейтмотивом рекламной кампании сети Burger King является идея "скорее завершить тяжелый 2020-й год".

В частности, на страницах в соцсетях логотип сети украсили шапкой Санта-Клауса. В виде рождественского подарка предлагают два пункта меню за $ 5 - эти объявления также декорированы рождественскими узорами.

Также выпустили рекламный ролик, где во Флориде посреди лета празднуют Рождество. Один из заведений сети украсили праздничными гирляндами, а прохожие в медицинских масках рассказывают, что нынешний год выдался тяжелым, поэтому они хотели бы его завершить как можно быстрее.

"2020-й был сложным годом, поэтому мы делаем все, чтобы завершить его раньше", - говорится на видео от имени сети.

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Фоловеры страниц отреагировали на кампанию неоднозначно. Кто-то считает это интересной идеей или благодарит за креатив - "тоже хочу быстрее завершить этот год", "спасибо, вы просто подарили мне надежду и хорошее настроение", "вы знаете, как развеселить в темные дни". Кому-то это не нравится - "чушь", "бредовая идея". Некоторые иронизируют - "это значит, что все умрут после рождества", "парень по маркетингу отправляется в путешествие в следующем году".

"Киевскую перепичку" считают кулинарной визитной карточкой столицы. Возле киоска всегда очередь. Это самый старый фастфуд Киева. В киоске на углу Крещатика и ул. Богдана Хмельницкого перепичку продают с 1981 года. Здесь исключительно одно блюдо - сосиска в дрожжевом тесте, обжаренная во фритюре. По популярности - на 3-м месте среди заведений, торгующих хот-догами. В туристическом путеводителе "Киевская перепичка" возглавляет рейтинг заведений быстрого питания.