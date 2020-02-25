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вторник, 25 февраля 2020 19:11

"Куплю радио, чтобы не видеть того зверства" - о чем говорят у легендарной "Киевской перепички"
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"Киевская перепичку" считают кулинарной визитной карточкой столицы. Возле киоска всегда очередь.

Это самый старый фастфуд Киева. В киоске на углу Крещатика и ул. Богдана Хмельницкого перепичку продают с 1981 года. Здесь исключительно одно блюдо - сосиска в дрожжевом тесте, обжаренная во фритюре.

По популярности - на 3-м месте среди заведений, торгующих хот-догами. В туристическом путеводителе "Киевская перепичка" возглавляет рейтинг заведений быстрого питания.

Автор: Gazeta.ua
  "Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте
"Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте

Корреспондент Gazeta.ua послушал, о чем говорят украинцы в очереди за перепичкой.

- У соседки супруг умер на следующий день после операции, когда ему отрезали ногу. Врач говорит, сердце не выдержало, - женщина лет 55 в очках наклоняется к подруге. Из кошелька вытягивает 50 грн.

- Хорошо, что Володю Бог принял. Сам мучился, и Галя натерпелась. 8 лет возилась с ним, таскала по квартире в последние годы. Из-за сахарного диабета пятку отрезали. Через 5 лет ослеп. А это вторая нога стала гнить. Решили ее отрезать. Кажется, Галя выплакала все слезы. Говорит, за какие грехи ей такая жизнь. До сих пор от смерти сына не может отойти, - вздыхает женщина.

- Не знаю, может, и не за свои грехи такая судьба ей выпала, - женщину берет за руку подруга. Во второй - бумажный сверток с мелкими розами. - Но должна жить дальше. Внучку замуж выдать и, может, и правнуков дождаться. Сейчас еду к дочери. Стол накроет. Внучке 4 года. Столько радости в ней. Нам бы учиться у детей так наслаждаться жизнью.

Женщины берут по две перепички. Становятся у красных столов-стоек. К ним прилетают голуби. Садятся на стол. Одна из женщин откусывает край пирожка. Измельчает пальцами и бросает птицам.

Перепичка стоит 18 грн. К ней покупают кофе, чай или воду.

Автор: Gazeta.ua
  "Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте
"Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте

- Люда, подожди. Хочу купить пирожка детям. Пусть попробуют фастфуд, который мы ели в советские годы. Успеешь ты на свой поезд. Когда еще будешь в этом Киеве, - становится в очередь невысокая женщина в белом берете.

- Вот уже. Возьми нам по одному. Съедим, не отходя от кассы, - хватает за рукав полную женщину.

- Тебе тоже беру. Как это - быть в Киеве и не попробовать? На эту сосиску в тесте есть даже сертификат соответствия. Еще более-менее можно есть, не то что вся та шаурма, - моргает женщина, морщит лоб и пальцем делает круг в воздухе. - Сейчас очередь небольшая. А бывает, в обед или на выходные, то края не видно.

- Страшно. Очень страшно становится жить. Вот едешь куда-то и понятия не имеешь, что тебя могут камнями закидать, - блондинка в короткой серой шубе из искусственного меха листает ленту соцсети. - Весь Facebook в Новых Санжарах. Народ стал злой, идиотический. Такое уже ляпают языками, иногда доходит до абсурда. Как будто украинцы из Китая какие-то прокаженные.

- Во всем виноваты чиновники. Если бы вовремя людям объяснили, то не было бы того столкновения. Власть же до последней минуты не знала, где разместить эвакуированных украинцев. Если бы заранее подумали найти помещение подальше от населенного пункта, то люди на возмущались бы, - женщина доедает сосиску у красной стойки. - Ой, мне так понравилась эта перепичка. Пойду куплю еще. И обойдусь без обеда.

Автор: Gazeta.ua
  "Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте
"Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте

Тему о Новых Санжарах подхватывают другие люди в очереди.

- В тот вечер смотрел телевизор. О Героях Небесной сотни будто забыли. Годовщина массовых расстрелов майдановцев должна была быть на первом месте, - пожилой мужчина опирается на палку. Время от времени замахивается ею. - А еще журналисты подогрели сюжетами о Санжарах. Куплю радио, то хоть не буду видеть того зверства, которое происходит в стране.

Автор: Gazeta.ua
  "Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте
"Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте

У киоска топчутся муж с женой и сыном-подростком. Приехали к родителям. Живут в Лондоне 9 лет. Слышат разговоры об эвакуированных украинцах из Китая.

- Украинцы стали не очень толерантны. Если им промывают мозг, то уже трудно думать осмысленно, - вытягивает из розового пакетика перепичку с салфеткой женщина лет 45. Начинает есть. - Если по телевизору запугивают тем коронавирусом, то трудно ожидать от людей спокойного отношения. Боятся все. Но надо объяснять. Говорить, что люди приехали здоровые и пробыли на карантине. Их не надо бояться. Это был стыд на весь мир.

- Юля, состоялась оптимизация общества. Люди считают, что их мир заканчивается за забором. Там - враги, и помогать им не надо, - перебивает черноволосый мужчина.

- Вадим, ну в Англии та же реакция была, - отвечает женщина. - Только появился первый случай коронавируса, все знали, в какой госпиталь этот больной ходил, и все стали бояться. Но никто не бил окна больницы. Только впадали в панику в соцсетях. Мне подруги в телефоне писали: мы так близко к тому госпиталю. 7 километров. Мы все умрем".

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- Все это устроили искусственно. Чтобы дискредитировать кого-то, - говорит сестра Юлии.

- Вот в Киев приезжаем раз в год или два. Видим, как все меняется. В первую очередь люди устали. Еще 3 года назад были более оптимистичны, настроение приподнятое, - застегивает куртку Юлия. На улице становится ветрено. - Сейчас родственники думают: как-то оно будет. Никто не верит, что скоро станет лучше. Никто сам не меняется. Всем проще уклониться, дать на лапу. Ищут простые пути.

У меня нет мысли возвращаться в Украину. В Киеве держат только родители. Пока есть работа в Лондоне, будем там. Муж - программист. Я в школе работаю. Образование там другое, уважительное отношение к детям.

- Мама, эта перепичка лучше котлеты, которую ели в "Пузатой хате". Купи мне еще одну, - подбегает сын. Женщина утверждает, что вторая будет лишней.

В очередь становится курьер службы доставки Glovo. За 10 мин. забирает заказ на офис - 10 перепичек.

Автор: Gazeta.ua
  "Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте
"Киевской перепичке" - 39: о чем говорят украинцы в очереди за легендарной сосиской в ​​тесте

- Людям нравится перепичка, хотя это считается вредной пищей. Было, в офис заказали 36 штук. Cебе тоже одну взял, - садится на скутер Алексей Лютый.

Цены на "Киевскую перепичку" не поднимались долгое время. Обычно повышение традиционно происходило в декабре. В прошлом году гастрономический символ Киева стоил 17 грн. Сейчас продают по 18 грн. Но это не отпугивает клиентов. Огромные очереди ничуть не уменьшились.

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