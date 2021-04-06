Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"

Иди Амин / Wikipedia

11 апреля 1979-го отряды "Национального фронта освобождения Уганды" при поддержке войск Танзании, заняли столицу Уганды город Кампала. Военный диктатор Иди Амин, который 8 лет проводил политику геноцида в отношении этнических меньшинств, бежал в Ливию, оттуда в Саудовскую Аравию.

Генерал Иди Амин пришел к власти в результате военного переворота 25 января 1971-го, когда отстранил от власти самопровозглашенного президента Милтона Оботе, вместе с которым 5 лет перед этим лишил власти первого президента независимой Уганды Эдварда Мутеса.

Объявив себя президентом и верховным главнокомандующим, Амин остановил действие конституции, передал правительству полномочия "Рады обороны", которая состояла только из военных, и назначил офицеров на ключевые государственные должности. Большинство постов до 1977-го занимали соплеменники Амина, который был выходцем из небольшого племени каква, исповедующего ислам и составляет абсолютное меньшинство в Уганде.

При посредничестве ливийского лидера Муаммара Каддафи Амин общий язык с СССР и провозгласил политику "африканского социализма", при построении которого жестоко преследовал оппозицию, интеллигенцию и общественных активистов, национализировал собственность иностранных компаний и выслал из страны 80 тыс. азиатов, преимущественно индийцев, экспроприировав их имущество. Это привело к международной изоляции Уганды и обострение отношений с соседними Кенией и Танзанией.

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Когда в ноябре 1978-го в автокатастрофе пострадал вице-президент, генерал Мустафа Адриси, Амин воспринял это как попытку покушения. Верные Адрису войска подняли мятеж, после подавления которого часть из них сбежала в Танзанию. Расценив это как вмешательство во внутренние дела Уганды, 1 ноября 1978-го Амин объявил войну Танзании, которую за полгода проиграл, несмотря на поддержку Ливии и "Организации освобождения Палестины".

11 апреля 1979-го отряды "Национального фронта освобождения Уганды" и войска Танзании заняли Кампалу, заставив Амина бежать в Ливию, откуда в 1980-м он бежал в Саудовскую Аравию.

В 1989-м Амин с небольшим отрядом попытался вернуться в Уганду из Демократической республике Конго, однако войска президента ДРК Мобуту Сесе Секо заставили его вернуться в Саудовскую Аравию. Там в возрасте 75 лет Амин умер 16 августа 2003-го от почечной недостаточности.

Плохо образованный, эксцентричный и психологически неуравновешенный Амин, после разрыва дипломатических отношений с Великобританией в 1977-м провозгласил себя "королем Шотландии" и "покорителем Британской империи", требуя от королевы Елизаветы II передать ему полномочия правителя Британского Содружества и перенести столицу Содружества в Уганду. Туда же намеревался перенести и штаб-квартиру ООН. В 1978-м объявил войну США, которую завершил за 1 день провозглашением своей победы.

Эпатажное поведение Амина, которое считают следствием сифилиса мозга или биполярного расстройства, стала причиной многих неподтвержденных слухов. В частности, о его каннибализм и личное участие в массовых казнях. Однако фактом остается то, что, по оценкам Amnesty International, до 300 тыс. угандийцев стали жертвами массовых этнических и политических преследований и внесудебных расправ в течение всего правления Иди Амина.