Санкции против "Северного потока-2" могут пересмотреть - США

США ведут переговоры с Германией по уменьшению вреда от "Северного потока-2" для Украины, говорит Блинкен. Фото: Reuters

Освобождение от санкций компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига могут пересмотреть. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Конгрессе.

"Мы сделали исключение для санкций, но оно может быть отменено в любое время", - цитирует Блинкена "Голос Америки".

США ведут переговоры с Германией по уменьшению вреда от "Северного потока-2", в частности для Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" не отличается от аннексии Крыма - Зеленский

"Мы сказали нашим партнерам в Германии, что теперь они должны работать с нами и другими, чтобы избежать и смягчить любые потенциальные последствия запуска этого газопровода.

А это значит компенсировать Украине убытки от потенциальной потери платы за транзит газа в обход Украины. И убедиться, что Россия не может использовать энергию как инструмент принуждения против Украины или другой страны в регионе", - заявил Блинкен.

Он добавил: на время, когда команда Джозефа Байдена приступила к работе, газопровод был построен более чем 90%. И предотвратить физическое завершение строительства из-за санкций было маловероятно.

Ранее Германия заявила, что Украина должна остаться транзитной страной для экспорта российского газа.

Ранее США отказались от санкций против компании-участника "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора. Верховная Рада Украины обращалась к палате представителей и сенату конгресса США о введении санкций в отношении строительства газопровода как инструмента гибридной войны страны-агрессора России. "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.