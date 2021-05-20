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четверг, 20 мая 2021 14:45

США объяснили отмену санкций против "Северного потока - 2"

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США объяснили отмену санкций против &quot;Северного потока - 2&quot;
США объяснили отмену санкций против "Северного потока - 2". Фото: Reuters

В Госдепартаменте США обосновали снятие санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Об этом говорится в отчете Госдепа об участниках проекта Nord Stream 2.

Отказ от расширения санкций является "важным для национальных интересов США". Речь идет об отношениях Штатов с Германией и другими странами ЕС.

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В итоге на оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнинга санкции не будут вводить. Но ограничения против компаний и судов будут действовать.

"Санкции против "Северного потока – 2" могут негативно повлиять на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками. Это сотрудничество важно для сдерживания агрессивного поведения Китая и России", - говорится в обосновании.

Германия подтвердила планы США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток - 2", и ее директора Маттиаса Варнинга.

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