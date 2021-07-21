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среда, 21 июля 2021 16:06

Самый старый холодильник в стране работает около 90 лет
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Холодильник находится в семье с 1949 года
Фото: SWNS.com
Холодильник находится в семье с 1949 года
Холодильник находится в семье с 1949 года
Холодильник находится в семье с 1949 года

Самый старый рабочий холодильник в Великобритании до сих пор используется. Ему около 90 лет.

Изготовленный в 1930-х холодильник Electrolux принадлежит семье, купившей его в 1949-м. Они говорят, эта "реликвия" будет еще передаваться из поколения в поколение. Об этом пишет Mirror.

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Принадлежит холодильник 81-летнему Роберту, железнодорожному рабочему на пенсии. Он около 60 см шириной и 1 м высотой, крепкий.

"Это старая рабочая лошадка. Он определенно заслуживает медали за выслугу лет. Мы используем его на Рождество, когда нужно дополнительное место или летом для хранения яблок. Он всегда вел себя хорошо. Рады быть его хранителями на долгие годы", - говорит Роберт.

Роберт с супругой были вынуждены полагаться на старинную технику на прошлой неделе, когда их современный холодильник и морозильник сломались из-за недавней волны жары. Местный продавец холодильников был удивлен, когда наткнулся на раритет, придя в дом пары установить новый агрегат с морозильной камерой.

Родители жены Роберта купили холодильник в 1949-м. Тогда иметь холодильник было большой редкостью. В те дни он был настолько необычным, что их называли "семьей с холодильником".

Пара позаимствовала холодильник у родителей жены и увезла с собой в дом, где они прожили более 40 лет. О холодильнике стало известно после того, как дом посетили сотрудники местного предприятия и написали о нем.

Родители жены Роберта 72 года назад заплатили за него 49 фунтов стерлингов. В современном пересчете это приблизительно $2220. И это за подержанный товар. У них даже была квитанция. Холодильник у них в гараже, все еще работает. И до сих пор им пользуются.

Эта пара "свергла с престола" принца Чарльза как владельца самого старого работающего холодильника в Великобритании после того, как выяснилось, что их прибор старше более чем на 15 лет. Принц Уэльский владеет холодильником Frigidaire высотой 1,5 м в своей резиденции Castle of Mey в Шотландии. Аппарат был куплен королевой-матерью новым в 1954 году.

Особенность современной бытовой техники в том, что она имеет ресурс, заложенный заводом-изготовителем. То есть рассчитана на определенный объем работы, имеет предельный срок эксплуатации. За четыре-пять лет запчасти отрабатывают ресурс. Ни одному производителю неинтересно производить "вечную" технику. Иначе покупатели приобретут устройство раз и навсегда, следующие модели не будут покупать. Производитель потеряет покупателя, а это - потеря бизнеса. Дорогие брендовые вещи обычно служат пять-шесть лет, бюджетные китайские модели ломаются через три-четыре года. При интенсивном и небережном использовании срок эксплуатации сокращается вдвое.

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