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суббота, 13 марта 2021 09:00

Самый глубокий в мире тоннель ввели в эксплуатацию

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Самый глубокий в мире тоннель ввели в эксплуатацию

13 марта 1988-го, после 24-х годов стройки, в Японии между островами Хонсю и Хоккайдо ввели в действие самый глубокий и длинный в то время тоннель в мире "Сенкай". Его проложили под проливом Цугару. Он имеет длину 53,85 км, включая 23,3 км в подводной части.

Идея тоннеля родилась в 1939-м. Затем выходила на повестку дня в 1946 году. В 1953-м целесообразность проекта признал парламент. Поводом к строительству стала масштабная морская катастрофа, которая произошла в 1954 году в Сангарський проливе. Во время тайфуна затонули 5 переполненных пассажирами паромов. Погибли около 1500 человек.

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В 1955-м правительство Японии, изучив мнения ученых и экспертов, пришел к выводу о возможности строительства. Тоннель проектировали 9 лет. Строили с 1964-го. В строительных работах участвовало около 14 млн человек. По всей длине проложили бесстыкового пути. "Сэйкан" открыли для движения грузовых и пассажирских поездов 13 марта 1988-го. Расходы на строительство составили $3,6 млрд.

26 марта 2016-го тоннель открыли для движения высокоскоростных поездов, которые преодолевают расстояние в 863 км между Токио и Хакодатэ на острове Хоккайдо за 4 часа.

Быстрое и недорогое авиасообщение между островами оставляет тоннель "Сэйкан" в транспортном отношении недогруженным. Если в 1988-м им проехали более 3 млн пассажиров, то в 1999 - менее 2 млн. Такой объем пассажиропотока через туннель "Мармарай" под Босфором за 2 дня.

"Сэйкан" был длительное время самым длинным железнодорожным тоннелем в мире. Этот рекорд побили, когда в 2016 году в Швейцарии открыли "Готардский базовый тоннель".

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Дата
13
марта

Самый глубокий в мире тоннель ввели в эксплуатацию

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