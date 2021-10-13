Садовые статуи пары пенсионеров оказались древнеегипетскими реликвиями

На аукционе Manders Auctions в Великобритании продали каменные статуи сфинксов, созданные тысячи лет назад.

Пожилая пара годами держала их в своем саду, думая, что они не имеют никакой ценности, пишет CNN.

"За 15 минут стоимость лотов выросла до £195 тыс. (почти 700 тыс. грн). Статуи в конце концов приобрела одна из галерей. Выяснилось, что им тысячи лет. Пара, украшавшая статуями садовый дворик, не могла поверить в то, чем владела", - вспоминает владелец аукционного дома Джеймс Мандер.

Фото: Manders Auctions

Бывшие владельцы статуй приобрели их в 2016 году за несколько сотен фунтов стерлингов. Их назвали тогда копиями древних египетских статуй, созданными в XVIII веке. Они были далеко не в лучшем состоянии: голову одного сфинкса пришлось приклеивать с помощью цемента. Сфинксы украшали сад, пока владельцы не решили переехать и не начали распродавать имущество.

В сентябре 2021 года статуи выставили на аукцион с начальной стоимостью в £200 фунтов стерлингов (примерно 7 160 грн).

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