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Известный роман женщины продали за рекордные $1,17 млн

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Известный роман женщины продали за рекордные $1,17 млн
Первый экземпляр "Франкенштейна" - один из 500, анонимно напечатанных Мэри Шелли в 1818 году / CHRISTIE'S

Первый экземпляр классического романа "Франкенштейн" продали за $1,17 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Книга установила рекорд по самой высокой цене, заплаченной за опубликованное произведение женщины. Об этом пишет CNN.

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Копия книги была одной из 500, первоначально анонимно напечатанных автором Мэри Шелли в 1818 году. Она состоит из трех томов и включает оригинальные страницы в твердом переплете.

Экземпляр также включает предисловие ее мужа, поэта Перси Шелли, и посвящение отцу Уильяму Годвину - журналисту и политическому философу.

Экземпляр выставлен на аукционе впервые с 1985-го. В романе рассказывается об ученом, возвращающем к жизни труп, создавая существо, которое становится негодяем.

"Заповіт" Тараса Шевченко стала книгой, которую чаще всего переводили с украинского. Она вошла в пятерку книг мира по количеству переводов.

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