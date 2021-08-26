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четверг, 26 августа 2021 23:39

"Завет" Шевченко вошел в пятерку самых популярных книг мира

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&quot;Завет&quot; Шевченко вошел в пятерку самых популярных книг мира
"Завещание" Шевченко определена одной из лучших книг. Фото: Укринформ

"Завет" Тараса Шевченко стала книгой, которую наиболее переводили с украинского, и вошла в пятерку книг мира по количеству переводов.

Составили перечень из 195 стран и нашли информацию о книгах, которые наиболее переводили в каждой из них, говорится на сайте образовательной платформы Preply.

К вниманию взяли данные из крупнейшего в мире библиотечного онлайн-каталога WorldCat и авторитетные источники информации. Не принимали во внимание религиозные тексты и книги, которые перевели на менее 5 языков мира.

В список десяти книг мира по количеству переводов вошли:

"Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери (более 380 переводов) - Франция;

"Приключения Пиноккио" Карло Коллоди (более 300 переводов) - Италия;

"Приключения Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла (более 175 переводов) - Англия;

"Сказки" Ганса Христиана Андерсена (более 160 переводов) - Дания;

"Завещание" Тараса Шевченко (более 150 переводов) - Украина;

"Хитроумный идальго Дон Кихот Ла Манчи" Мигеля де Сервантеса (более 140 переводов) - Испания;

"Путь к счастью" Лафайет Рон Хаббард (более 112 переводов) - США;

"Приключения Тинтина" Жоржа Проспера Реми (более 93 переводы) - Бельгия;

"Трагедия человека" Имре Мадаха (более 90 переводов) - Венгрия;

"Алхимик" Пауло Коэльо (более 80 переводов) - Бразилия.

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В 2015 году Украина вошла в Книгу рекордов Гиннеса как государство с наиболее ровным обществом. Тогда разрыв между богатыми и бедными был самый маленький в мире. Измеряют с помощью коэффициента Джини.

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