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суббота, 09 октября 2021 22:19

Саакашвили впервые после задержания появился в Facebook

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Саакашвили впервые после задержания появился в Facebook
В Facebook Саакашвили впервые после ареста появился пост. Фото: УНИАН

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили обратился к международному сообществу. Подчеркнул, что его посадили без суда.

Пост с соответствующим заявлением появился в Facebook политика 9 октября.

"1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был обоснован двумя приговорами суда, которые никто в мире не признает, а также ордером на арест по двум незавершенными делами", - говорится в посте.

Саакашвили добавил, что согласно законодательству Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего дела, должны немедленно доставить в суд.

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"Меня уже девять дней держат в тюрьме без рассмотрения. Моему адвокату судья по делу сегодня сказал (9 октября. -Gazeta.ua), что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - заявил Саакашвили.

Арестованный политик надеется, что международное сообщество "не оставит незамеченной это дело о заключении без суда".

"Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром местных выборов (30 октября. - Gazeta.ua), в то время, когда почти в каждом крупном городе моя партия идет бок о бок с партией Иванишвили (бизнесмена, основателя партии "Грузинская мечта". - Gazeta.ua), - отметил Саакашвили.

После задержания Михеил Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Вернулся накануне местных выборов. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну задержат.

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Дата
09
октября

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