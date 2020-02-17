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понедельник, 17 февраля 2020 05:10

Россиянин застрелил экс-жену на глазах 8-летнего сына

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Россиянин застрелил экс-жену на глазах 8-летнего сына
Мужчина застрелил бывшую жену из обреза охотничьего ружья. Фото: Mash

В России в поселке Селятино отец пятерых детей застрелил бывшую жену. Свидетелем трагедии стал их 8-летний сын.

Это произошло в общежитии, где супруги продолжали жить после развода, сообщает телеграмм канал Mash.

Он застрелил ее из обреза охотничьего ружья, после чего покончил с собой.

На тот момент 4 детей гостили у родственников. В доме был только один сын, который стал свидетелем бойни. В шоковом состоянии мальчик побежал к соседям, которые спрятали его.

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Конфликт между экс-супругами, вероятно, произошел на "почве бракоразводного процесса", а также из-за плохого материального положения.

В Испании, в одной из квартир города Пуэртольяно полиция обнаружила тела 53-летнего испанца и 61-летней украинки. Оба были застрелены из одного пистолета.

Полиция считает, что причиной убийства стало домашнее насилие. Мужчина несколько раз выстрелил в украинку, а потом застрелился сам.

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