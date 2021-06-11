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пятница, 11 июня 2021 11:03

Россия запретила дипломатам США свободно передвигаться по своей территории

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Россия запретила дипломатам США свободно передвигаться по своей территории
Россия вышла из договора об открытой сушу. Фото: Reuters

Россия после выхода из Договора об открытом небе отменила свое участие в меморандуме с США об "открытой суше". Этот документ действовал с 1992 года.

Об этом сообщил российский МИД.

Согласно меморандуму об "открытой суше", российские и американские дипломаты могут свободно передвигаться по территориям стран, в которых работают.

10 июня председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США официально сообщили РФ, что не будут возобновлять договор об открытом небе

Отказ от меморандума стал частью комплекса мероприятий, к которым российская сторона прибегла после того, как США в апреле ввели новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, кибератаками, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального.

Также Россия внесла США в список недружественных к РФ стран. На основании этого российская сторона запретила американской дипломатической миссии в российской столице снимать на работу российских граждан.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отказе от участия в Договоре об открытом небе. Согласно договору, страны-участницы могут осуществлять полеты разведывательных самолетов над территориями друг друга с целью контроля военной деятельности.

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Дата
11
июня

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