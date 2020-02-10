Россия заговорила о возвращении посла в Украину

Глава российского МИД готов принять российского посла. Фото: rg.ru

Российский глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что могут вернуть своего посла в Киев и принять посла Украины в Москве.

"Украинская сторона отозвала посла, угрожала разорвать дипотношения. Сейчас, правда, будто кто-то там вспоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы не против. Наши страны даже в нынешних условиях очень взаимосвязаны в экономике, сфере транспорта, гуманитарных делах, семейных связях. И, конечно, глупо постоянно сводить какие-то барьеры то для авиасообщения, затем для железнодорожного транспорта и просто для общения", - сказал он в интервью "Российской газете".

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В марте 2014 года Украина отозвала из Москвы посла Владимира Ельченко для проведения консультаций. Россия сделала аналогичный шаг в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп поручил послу США в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.