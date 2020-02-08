Новому послу США в РФ поручили улучшить отношения с Россией

Посол США в РФ: Трамп поручил мне улучшить отношения с Россией. Фото: Главком

Президент США Дональд Трамп поручил послу США в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Он намерен продолжить курс, взятый его предшественником Джоном Хантсманом, рассказал Салливан в интервью российскому телеканалу РБК.

Посол США также заявил, что на данный момент отношения двух стран находятся на низшей точке со времен окончания холодной войны. По его словам, цель его работы - остановить спад в отношениях и улучшить их.

"Не могу сказать, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", сказал Салливан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп продолжит давление на Зеленского после завершения импичмента

Салливан отметил, что у России и США есть принципиальные разногласия, "но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной".

В середине декабря прошлого года Сенат США утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла Соединенных Штатов в Российской Федерации. Сенат поддержал его кандидатуру большинством голосов - 70 против 22.