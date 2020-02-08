Новому послу США в РФ поручили улучшить отношения с Россией

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 837
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
1 Просмотров: 1503
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 441
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2448
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2169
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1107
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3087
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4528
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 603
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
7
3
8
6
5
Как в Венеции готовятся к карнавалу - яркие фото
Как в Венеции готовятся к карнавалу - яркие фото
Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы
Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Увеличилось количество погибших от падения самолета в Стамбуле
Увеличилось количество погибших от падения самолета в Стамбуле
Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился
Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился
Видео
Все видео
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
Трамп намекнул, что хочет править США вечно. Как и Путин в России
Трамп намекнул, что хочет править США вечно. Как и Путин в России
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 450
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1359
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 927
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3465
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 558
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
суббота, 08 февраля 2020 22:22

Новому послу США в РФ поручили улучшить отношения с Россией

  Комментировать
Новому послу США в РФ поручили улучшить отношения с Россией
Посол США в РФ: Трамп поручил мне улучшить отношения с Россией. Фото: Главком

Президент США Дональд Трамп поручил послу США в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Он намерен продолжить курс, взятый его предшественником Джоном Хантсманом, рассказал Салливан в интервью российскому телеканалу РБК.

Посол США также заявил, что на данный момент отношения двух стран находятся на низшей точке со времен окончания холодной войны. По его словам, цель его работы - остановить спад в отношениях и улучшить их.

"Не могу сказать, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", сказал Салливан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп продолжит давление на Зеленского после завершения импичмента

Салливан отметил, что у России и США есть принципиальные разногласия, "но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной".

В середине декабря прошлого года Сенат США утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла Соединенных Штатов в Российской Федерации. Сенат поддержал его кандидатуру большинством голосов - 70 против 22.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новому послу США в РФ поручили улучшить отношения с Россией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Больного дизентерией короля спасает арабский врач

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 98178
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
30
 Просмотров: 14823
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 13509
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына Просмотров: 11475
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 11215
Мир
В Японии вылечили первого пациента с коронавирусом
В Японии вылечили первого пациента с коронавирусом Просмотров: 432
Десятки убитых, раненых и заложники: солдат в Таиланде совершил кровавый теракт
Десятки убитых, раненых и заложники: солдат в Таиланде совершил кровавый теракт Просмотров: 1044
Как в Венеции готовятся к карнавалу - яркие фото
Как в Венеции готовятся к карнавалу - яркие фото
7
 Просмотров: 459
Во Франции обнаружили коронавирус еще у 5 человек
Во Франции обнаружили коронавирус еще у 5 человек Просмотров: 360
Канада будет судиться с Ираном из-за авиакатастрофы украинского самолета
Канада будет судиться с Ираном из-за авиакатастрофы украинского самолета Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
2
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
Голосов: 852
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua