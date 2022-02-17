Россия подвезла к украинской границе 7 тыс. новых военных

 
Ексклюзивы
1/5
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 миллиона продают многоэтажку с жителями – как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 миллиона продают многоэтажку с жителями – как там живут люди
Просмотров: 1170
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 171
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
1 Просмотров: 2790
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 783
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 450
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1503
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 873
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2538
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3519
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 450
Фото
Все фото
3
4
4
8
6
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей
Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Из-под воды появился испанский поселок-призрак, затонувший 30 лет тому назад
Из-под воды появился испанский поселок-призрак, затонувший 30 лет тому назад
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Видео
Все видео
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2007
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4869
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4374
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3285
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1089
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 06:54

Россия подвезла к украинской границе 7 тыс. новых военных

  Комментировать
Россия подвезла к украинской границе 7 тыс. новых военных
В Белом доме сообщили, что деэскалации не произошло. Фото: Reuters

Численность российских войск на украинской границе увеличилась на 7 тыс.

В ходе телефонного брифинга в Вашингтоне об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента Джозефа Байдена, передает "Укринформ".

"Вчера российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло большое внимание как здесь, так и по всему миру, однако сейчас мы знаем, что это была ложь", - сказал представитель администрации.

США могут подтвердить, что подведение новых российских подразделений продолжалось и за прошедшие сутки.

"Все признаки, которые мы видим сейчас, указывают на то, что россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрыто мобилизуются для войны", - говорится в сообщении.

В Белом доме говорят, что США продолжают получать сигналы о попытках Кремля сфабриковать повод для вторжения в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский об отводе войск Россией: "Не видим"

"Мы ожидаем больше лживых заявлений в российских медиа в течение следующих дней", - отметил чиновник.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ. Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию, если выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на "учениях".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия подвезла к украинской границе 7 тыс. новых военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 21825
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12681
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 9532
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8200
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
3
 Просмотров: 6868
Мир
В европейских городах пройдут акции в поддержку Украины
В европейских городах пройдут акции в поддержку Украины Просмотров: 45
Россия развернула морские учения
Россия развернула морские учения 1 Просмотров: 378
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
 Просмотров: 234
Шольц и Байден обсудили ситуацию в Украине
Шольц и Байден обсудили ситуацию в Украине Просмотров: 63
Блинкен готов встретиться с Лавровым
Блинкен готов встретиться с Лавровым Просмотров: 99
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
3
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
2
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора
Голосов: 45
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть