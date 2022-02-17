Россия подвезла к украинской границе 7 тыс. новых военных

В Белом доме сообщили, что деэскалации не произошло. Фото: Reuters

Численность российских войск на украинской границе увеличилась на 7 тыс.

В ходе телефонного брифинга в Вашингтоне об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента Джозефа Байдена, передает "Укринформ".

"Вчера российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло большое внимание как здесь, так и по всему миру, однако сейчас мы знаем, что это была ложь", - сказал представитель администрации.

США могут подтвердить, что подведение новых российских подразделений продолжалось и за прошедшие сутки.

"Все признаки, которые мы видим сейчас, указывают на то, что россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрыто мобилизуются для войны", - говорится в сообщении.

В Белом доме говорят, что США продолжают получать сигналы о попытках Кремля сфабриковать повод для вторжения в Украину.

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"Мы ожидаем больше лживых заявлений в российских медиа в течение следующих дней", - отметил чиновник.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ. Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию, если выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на "учениях".