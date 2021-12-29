Россия и Беларусь проведут совместные военные учения

Президенты РФ и Беларуси встретились 29 декабря в Санкт-Петербурге. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о совместных военных учениях.

Их проведут в первом квартале 2022 года в Беларуси, сообщает "Белта".

"Мы проведем учения в начале года. В марте-феврале, когда военные согласуют", - заявил президент России во время встречи с Лукашенко в среду.

Лукашенко ответил, что проведение совместных учений на территории Беларуси "пойдет на пользу белорусско-российским отношениям".

Президенты РФ и Беларуси встретились 29 декабря в Санкт-Петербурге в ходе неофициального саммита глав стран-членов Содружества независимых государств.

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30 ноября Лукашенко заявил, что предложит Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие. Это может произойти, если аналогичные системы НАТО разместят в Польше.