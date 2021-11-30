Лукашенко заговорил о возвращении ядерного оружия в Беларусь

Речь о "самых эффективных в таком столкновении" системах. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие.

Это может произойти, если аналогичные системы НАТО разместят в Польше, сказал он 30 ноября, передает "РИА Новости".

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, простите, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - сказал Лукашенко во время интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Телеведущий спросил о возможных шагах в ответ на размещение НАТО ядерного оружия в Польше. Белорусский диктатор заверил, что готов к принятию аналогичных российских вооружений. По его словам, речь идет о "самых эффективных в таком столкновении" системах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь планирует военные учения с РФ возле украинской границы

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 19 ноября заявил, что ядерное оружие может появиться в Восточной Европе при отказе Германии от ее размещения на своей территории. Столтенберг отметил, что ожидает от Германии продолжения участия в системе совместного использования ядерного оружия, потому что это многосторонняя структура, которая важна для всей Европы. В российском МИДе уже заговорили о "нарушении договоров".