Йенс Столтенберг. Фото: "РБК-Украина"

В случае необходимости в Латвию в кратчайшие сроки смогут отправить более 40 тыс. солдат НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Риге с латвийским президентом Эгилом Левитсом, пишет "Интерфакс".

НАТО обеспечит присутствие войск в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польши. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение какой-либо угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в балтийском регионе", - заявил Столтенберг.

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Главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС является то, что отдельные страны до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с РФ, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.