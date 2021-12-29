Правительство продлило пребывание граждан Беларуси в Украине

Для остальных иностранцев такой срок по-прежнему ограничивается 90 днями. Фото: pixabay.com

Правительство продлило действие постановления, которое позволяет гражданам Беларуси находиться в Украине 180 дней в году.

В течение следующего года к гражданам Беларуси не будет применяться ограничение по срокам временного пребывания в Украине, а именно — не более 90 дней. Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 29 декабря.

"Граждане Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и члены их семей могут обратиться с заявлением к ГМС и получить в сокращенный срок вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении.

Для остальных иностранцев такой срок по-прежнему ограничивается 90 днями в течение шести месяцев.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил получение вида на жительство в Украине для специалистов из Беларуси, а также членов их семей, которые покидают свою родину из-за режима Александра Лукашенко.