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среда, 13 октября 2021 11:43

Российский олигарх смог, несмотря на закон, купить остров в Финляндии

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Российский олигарх смог, несмотря на закон, купить остров в Финляндии
Приобретение острова может угрожать безопасности Финляндии. Фото: Pexels

Российский олигарх Игорь Кесаев с "золотым паспортом" Кипра смог купить остров в стратегически важной части Финляндии.

Он смог обойти процедуру авторизации Министерства обороны Финляндии, сообщает Euractiv.

Кесаев контролирует около 70% табачных рынков России. Его подозревают в торговле оружием. Журналисты указывали, что Кесаев имел тесные связи с мафией и российскими спецслужбами ФСБ и ГРУ. Спецслужбы РФ часто используют олигархов в политических и стратегических целях.

Олигарх построил на острове большие жилые помещения и площадку для посадки вертолетов. Этого не было в первоначальном плане.

В 2018 году финские власти провели рейды на группе островов западного архипелага страны. Их приобрел российский олигарх Павел Мельников и построил жилые помещения и другую инфраструктуру. После обвинения в отмывании денег он продал острова.

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В Финляндии закон позволяет отбирать имущество, если есть опасность стране.

В декабре прошлого года семья олигарха Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы в Швейцарии по 60 млн франков или 2 млрд грн для сына олигарха - Дамира Ахметова. Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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