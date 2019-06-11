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вторник, 11 июня 2019 11:37

Российских баскетболистов обокрали посреди матча

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Российских баскетболистов обокрали посреди матча
В России обокрали раздевалку игроков баскетбольного клуба "Химки". Фото: VistaNews.ru

У игроков российского баскетбольного клуба "Химки" во время матча против московского ЦСКА украли вещи. Вор вынес из раздевалки деньги, часы и украшения.

Отсутствие вещей заметили сами спортсмены во время большого перерыва. Капитан "Химок" Сергей Моня сразу попросил сотрудников баскетбольного центра проверить камеры. Фото предполагаемого преступника опубликовали в соцсетях. Позже появилось видео ограбления.

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На потенциальном грабителе висела аккредитация, вероятно, прессы. Работники арены и клуба раньше его не видели. Подозреваемый заходил и в раздевалку ЦСКА. Просился в туалет и пытался пройти сквозь тренерский штаб, но его быстро оттуда вывели.

Сейчас делом занимаются полицейские.

Из багажа украинской певицы Maruv украли вещи в аэропорту "Борисполь". Ранее она стала жертвой воров в конце марта. О новом случае певица в нецензурной форме рассказала на видео в Instagram.

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