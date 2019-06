Российских баскетболистов обокрали посреди матча

У игроков российского баскетбольного клуба "Химки" во время матча против московского ЦСКА украли вещи. Вор вынес из раздевалки деньги, часы и украшения.

Отсутствие вещей заметили сами спортсмены во время большого перерыва. Капитан "Химок" Сергей Моня сразу попросил сотрудников баскетбольного центра проверить камеры. Фото предполагаемого преступника опубликовали в соцсетях. Позже появилось видео ограбления.

На потенциальном грабителе висела аккредитация, вероятно, прессы. Работники арены и клуба раньше его не видели. Подозреваемый заходил и в раздевалку ЦСКА. Просился в туалет и пытался пройти сквозь тренерский штаб, но его быстро оттуда вывели.

Сейчас делом занимаются полицейские.

💥 Somebody robbed Khimki locker room during the final game vs CSKA. pic.twitter.com/MnjTlnfykW