РФ запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17

По меньшей мере трое адвокатов заявили о слежке. Фото: tsn.ua

Адвокатов, представляющих в суде интересы родственников жертв авиакатастрофы MH17, Россия могла запугать.

К соответствующему заключению пришел Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV) Нидерландов, пишет RTL.

По его данным, NCTV предложил адвокатам принять участие в программе защиты после нескольких инцидентов слежения. Известно о четырех инцидентах вероятном запугивании в течение последних месяцев.

Двое из юристов заявили о преследовании, когда ехали домой после судебного заседания в Схипхоле. Еще один – что видел у себя дома двух подозрительных мужчин в солнцезащитных очках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия должна признать свою ответственность за сбитый Boeing - совместное заявление Украины и ЕС

Это связывается с тем, что адвокаты получили право говорить на суде от имени родственников жертв катастрофы. В сентябре почти три недели юристы объясняли суду, что для потерпевшей стороны означает эта катастрофа.

Отмечается, что так называемая группа правовой помощи (RBT), в которую входят эти адвокаты, участвует в процессе уже много лет и имеет доступ к материалам уголовного дела. Восемь представителей были приглашены в NCTV на презентацию 22 сентября. Тогда же заявили, что Россия якобы пыталась разными способами помешать и запугать адвокатов.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014-го. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащим 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил. В суде по делу о катастрофе заслушали несколько новых записей радиоперехвата боевиков "ЛНР" и "ДНР". В них подробно обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" в день, когда самолет был сбит.