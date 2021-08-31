Ревнивый муж зашил жене влагалище

Женщины в Дели протестуют, требуя справедливости в отношении несовершеннолетней девочки, которая была изнасилована, убита и кремирована без согласия ее родителей / Getty Images

Муж в Индии заподозрил жену измене и зашил ей влагалище.

Неожиданно потом женщина умоляла полицию не арестовывать его несмотря на то, что испытывала мучительную боль и нуждалась в срочной медицинской помощи. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс втроем и подглядывание: какие сексуальные фантазии стали наиболее популярными

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Женщина в больнице. Против мужа возбуждено дело. Он скрывается от полиции. Женщина же просила полицейских проявить к нему снисходительность. Просила лишь напугать его, чтобы он больше не делал этого, но не причинять вреда.

Подобное преступление произошло в Индии в марте, когда 25-летний мужчина использовал алюминиевую нить для зашивания гениталий жены. Это тоже произошло после того, как мужчина заподозрил жену в измене. Тогда муж связал руки и ноги 22-летней жене перед тем, как зашить ей влагалище. Затем убежал, оставив ее в луже крови. Члены семьи срочно доставили ее в больницу. Мужа быстро задержала полиция.

Мужчины и женщины стали чувствовать себя свободнее, поэтому все чаще позволяют себе секс по дружбе. Сексолог и ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" объяснила, почему появляется желание интима без обязательств.