Любовный треугольник и недоотношения: почему секс по дружбе становится популярнее

Сексолог Наталья Ежова объяснила, почему появляется желание секса по дружбе. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Мужчины и женщины стали чувствовать себя свободнее, поэтому все чаще позволяют себе секс по дружбе.

Сексолог и ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" Наталья Ежова объяснила, почему появляется желание интима без обязательств.

"Секс по дружбе - это, говоря простым языком, недоотношения. Точнее - инфантильные отношения, в которых партнеры боятся психологической близости. Люди боятся открыться друг перед другом и показать внутреннюю уязвимость. Не хотят брать ответственность за отношения. Отмечу, что мужчина - инструментальный. В сексе по дружбе он удовлетворяет свою потребность в физической близости. Он не берет ответственность за женщину, но получает то, что ему нужно. Если он в отношениях и создает этот любовный треугольник, то это означает, что он не доволен своей парой. Ему недостаточно интима, поэтому добирает его где-то на стороне. Женщина - эмоциональная личность. В таких отношениях она выбирает эту потребность. Секс и возбуждение для нее - это про эмоции. У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций", - рассказывает эксперт.

Чаще всего такой тип отношений заканчивается для кого-то плохо.

"Кто-то из "друзей по сексу" точно влюблен в другого и не признается. А стабильным этот тип отношений может быть только, если это любовные треугольники. Если нет дополнительных партнеров, конструкция долго не протянет. Рано или поздно женщина захочет заботы, защиты и ответственности от мужчины, а мужчина, в свою очередь, верности", - добавляет Ежова.

Сексуальные фантазии есть у каждого человека и это вполне нормально. Часто люди фантазируют об игровом насилие. Секс втроем также распространенная фантазия. В то же время, в реальности такое происходит редко. Если и так, то главный принцип, чтобы партнеры не знали, не дружили, потому что могут ревновать и потерять друзей. Об условиях такого секса нужно договариваться заранее.