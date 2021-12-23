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Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
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четверг, 23 декабря 2021 10:32

Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
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Последствия урагана "Нора" в Мексике, 29 августа
Фото: Reuters
Огонь пожаров возле Афин
Пожар в Якутии, 11 августа
Наводнение в Новом Южном Уэльсе, Австралия
Людей спасают от наводнения в индийском штате Ченнаи

По меньшей мере, 100 человек погибли, десятки пропали без вести, целые города разрушены после нескольких мощных торнадо, прошедших на юге США 10-11 декабря. Только в Америке с января по сентябрь произошло 18 природных катаклизмов, каждый из которых уносил жизни и обошелся экономике более чем в $1 млрд. Однако больше всего терпят человеческие и материальные потери от разгула стихии островные государства Тихого и Индийского океанов, Карибского моря. Таковы данные "Индекса риска глобальных катастроф".

Gazeta.ua собрала информацию о наиболее естественных бедствиях уходящего года

Торнадо в Америке

 

По меньшей мере, 30 несезонных торнадо пронеслись по южным штатам США 10-11 декабря. В Арканзасе, Миссури, Кентукки, Теннесси, Огайо, Индиане, Алабаме и Иллинойсе погибли около сотни человек. 2021 год стал самым смертоносным от торнадо в Америке с 2011-го, когда погибло более 500 человек.

10-11 декабря стихия, которую назвали "Торнадо, утянувшее штат", прошло 370 км четырём штатам. Мусор поднялся на 9145 м – высота, на которой летают коммерческие самолеты. Вероятно, это самое длинное торнадо в истории Америки.

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Извержение вулкана на Яве

Автор: / National Disaster Mitigation Agency via Twitter
  Последствия извержения в Яве, Индонезия
Последствия извержения в Яве, Индонезия

На острове Ява в Индонезии несколько дней шел сильный дождь. Оставил большой "бассейн" воды на куполе вулкана на вершине горы Семеру. 4 декабря он обрушился, высвободив расплавленную лаву. Более 9 тыс. человек были эвакуированы. Вулканическая пыль, лава и грязь полились по склонам горы на поселение.

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Погибли по меньшей мере 46 человек, еще девять пропали без вести. Более тысячи домов разрушены и почти 3 тыс. повреждены.

Лесные пожары

Автор: Reuters
  Огонь пожаров возле Афин
Огонь пожаров возле Афин

Летом в северном полушарии Земли наблюдали рекордные лесные пожары. Большинство были связаны с экстремальной, рекордной жарой и засухой.

"Июль стал вторым самым жарким месяцем в Европе за время метеонаблюдений и третьим в мире. Юг континента стал центром жары. Температура в Греции поднялась до +47⁰С. Она и соседняя Турция - в волне жары, которая может быть самой сильной за последние 30 лет. Это вызывает воспоминания об ужасах пожаров 1987 года, унесших более 1,5 тыс. жизней только в Греции", - написала немецкая Deustche Welle 5 августа.

Дым от пожаров впервые достиг Северного полюса

Автор: Reuters
  Пожар в Якутии, 11 августа
Пожар в Якутии, 11 августа

Лесные пожары на севере России бушевали с июня. Дым от них был такой большой, что впервые достиг Северного полюса. В разгар пожары в Сибири были больше, чем в остальном мире вместе взятые. По состоянию на средину сентября сгорело около 460 тыс. км кв. – рекорд для лесных пожаров в России. 90% пожаров устроил человек – непогашенные очаги, замыкание на линиях электропередач. Остальные – молнии, по данным Greenpeace.

Автор: Муниципалитет Анталии через Twitter
  Команды пожарных в турецкой Анталии
Команды пожарных в турецкой Анталии

28 июля начали гореть леса в Турции. Около 225 пожаров возникли в 47 провинциях. Большинство ликвидировали в течение двух недель. Привели к массовой эвакуации и значительным разрушениям. Более 1700 кв км лесов сгорело, уничтожив дома, угодья и скот. Многовековые оливковые рощи исчезли, как и в других пожарах в Средиземноморье. Погибли девять человек.

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21 июля в Греции от экстремальной жары начался лесной пожар в 50 км севернее Афин. Длился больше 20 дней. Правительство создало министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты. Ущерб обошелся стране в $3 млрд.

До средины августа по Италии возникло около 45 тыс. лесных пожаров, включая острова Сардинию и Сицилию. Горели дома, животные, сады и фермы. Министр экологии сказал, что 57% лесных пожаров в стране вызваны поджогами, а 13,7% - результат непреднамеренных действий человека.

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Серия пожаров возникла в Ливане. С 28 июля продолжались в течение августа. Некоторые пожары распространились в соседней Сирии. 14 июля ООН предупредила, что Ливан – на грани кризиса с водой из-за проблем в местной экономике. Это повлияло на способность общин тушить пожары. Один из самых красивых лесов в Ливане сильно пострадал.

Пожары бушевали в Сирии, Алжире, Израиле, Кипре. Пылали леса в Мексике, США и Канаде. Значительная часть возникла от обширной засухи по континенту. По состоянию на 7 декабря Национальный межведомственный пожарный центр США сообщил о 54,3 тыс. лесных пожарах по стране, которые сожгли более 77,5 тыс. км кв лесов.

Наводнения в Европе

Автор: Rhein-Erft-Kreis/Twitter
  CFP Вблизи немецкого Кельна, 16 июля
CFP Вблизи немецкого Кельна, 16 июля

14-15 июля над Западной Европой остановился мощный шторм, что привело к рекордным дождям в Бельгии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, Франции и Нидерландах. В некоторых частях Германии в течение 48 часов выпало двухмесячное количество дождей. Реки вышли из берегов, а сотни людей пропали без вести или погибли. Масштаб наводнения шокировал климатологов мира.

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В Европе было подтверждено более 220 смертей. Больше всего в Германии – около 184. В Бельгии погибли 38 человек. В пострадавшем регионе были оползни. Критическую инфраструктуру серьезно повредило. Много железных дорог, дорог и мостов смыло. Образовались горы бытового мусора.

Наводнения в Австралии

Автор: BOM_au
  Наводнение в Новом Южном Уэльсе, Австралия
Наводнение в Новом Южном Уэльсе, Австралия

В конце марта в австралийской провинции Новый Южный Уэльс прошел многодневный дождь. Это привело к наводнениям, которые бывают там раз в 100 лет. Такого количества воды в регионе не видели с 1961-го. Катастрофические наводнения произошли после рекордных лесных пожаров, охвативших регион в 2019-2020 годах.

Около трети населения страны живет в пострадавших районах

16-23 марта в районе Сиднея выпало до 600 мм осадков – 40% годового количества. Затопило сотни домов. Пригород мегаполиса был эвакуирован. Как минимум, пять человек погибли. Ущерб оценивается в $500 млн. Около трети населения страны живет в пострадавших районах. В течение двух лет Австралия понесла общий ущерб более чем на $6,1 млрд от стихийных бедствий.

Наводнения в Китае

Автор: CFP
  Пассажиры из-за паводков застряли на железнодорожном вокзале китайского города Чжэнчжоу в Хэнане, 20 июля
Пассажиры из-за паводков застряли на железнодорожном вокзале китайского города Чжэнчжоу в Хэнане, 20 июля

Китай потерпел беспрецедентное наводнение в нескольких местах. Первыми были дожди 17-20 июля, затем два тайфуна, тогда еще ливень 6 августа.

Эвакуировали более 1,5 миллиона человек

В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнаньза за четыре дня выпало 617 мм осадков – почти годовое количество. После дождя начался шторм, когда выпало 202 мм. осадков. Местные метеорологи рассказали, что такое количество дождя ожидается раз в тысячу лет. 31 Большое и среднее водохранилище оказались переполнены. Возник риск прорыва дамб. Эвакуировали более 1,5 млн человек. 20 июля армия произвела контролируемый снос дамбы в городе Лоян, пытаясь устранить давление воды. Военные инженеры укрепили защиту в районах, где дамбы разрушались.

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Наиболее пострадала провинция Хэнань, где проживает 99 млн человек. Она является одной из наименее экономически развитых в Китае. Там много фабрик и ферм. Минимум 302 человека погибли и 47 считают пропавшими без вести. Эти цифры очень занижены, говорят критики, учитывая численность населения и масштабы наводнений.

Августовские наводнения в провинции Сычуань привели к растеканию рек Фуцзян, Цзялин и Цюцзян. Более 80 тысяч человек пришлось эвакуировать. 6-8 августа в округе Цюй в Сычуане выпало 334 мм. осадков. Пострадали более 440 тысяч человек в 119 городах.

В провинции Внутренняя Монголия под тяжестью двухдневных ливней упали две дамбы, повлекшие паводки на севере Китая.

Правительство сообщило, что в 150 городах и районах пострадали 14,5 млн человек, 39 тыс. зданий разрушило. Прямой экономический ущерб составил $17,7 млрд.

Наводнения в Индии и на Шри-Ланке

Автор: Greater Chennai Corporation/Twitter
  Людей спасают от наводнения в индийском штате Ченнаи
Людей спасают от наводнения в индийском штате Ченнаи

Южная Индия и соседняя Шри-Ланка пострадали этой осенью от сильных сезонных дождей, которые начались 1 ноября и продолжались почти месяц. В основном из-за ежегодных муссонов страдают несколько штатов. В ноябре в стране выпало 882 мм дождей, а это 79% избытка осадков. Минимум 26 человек погибли в Индии и 25 на Шри-Ланке от сильных наводнений, обрушений зданий. Еще несколько десятков пропали без вести.

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Ураганы в Америке

Автор: GOES-East NOAA
  Ураган «Ида» над Мексиканским заливом /
Ураган «Ида» над Мексиканским заливом /

Этот год стал сезоном ураганов в США, превзошедшим все негативные ожидания. В течение сезона был 21 шторм с именем и 11 ураганов. Четыре крупнейших тропических циклона обошлись стране в $67 млрд застрахованного ущерба. Окончательные расходы могут быть больше $100 млрд.

Тропический шторм "Николас" прошел Техасом 14 сентября, вызвав массовые отключения электричества. Без света на четыре дня осталось 500 тыс. человек. Ураган "Ларри" обрушился 10 сентября на крайний восток канадской провинции Ньюфаундленд как ураган первой категории со скоростью ветра до 120 км/ч и порывами до 180 км/ч. В разгар шторма 60 тыс. человек остались без электричества на два дня.

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Ураган "Ида" в конце августа повлек за собой значительные наводнения в Венесуэле, которые привели к смертям и уничтожению примерно 1200 домов. Он также нанес значительный ущерб странам Карибского бассейна и югу США. Более 1,1 млн. жителей Штатов потеряли электричество. "Ида" стоила Штатам до $44 млрд. Пройдя по восточному побережью США, она дошла до Нью-Йорка, где затопила систему метро города, из-за чего люди оказались в ловушке. Погибли 95 человек в Штатах и ​​20 в Венесуэле.

Ураган "Грейс" пришел из Карибского бассейна 13 августа. Стихия нанесла бедствия карибским странам, перед этим пережившим разрушительное землетрясение. На Гаити многие остались без крова.

Британская фирма International SOS, занимающаяся вопросом риска безопасности и здоровья, составила ежегодную глобальную карту стран с риском для путешествий. На ней Украина обозначена как страна со средним риском. Только оккупированные россиянами части Донбасса обозначены как зоны экстремального риска.

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