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пятница, 06 августа 2021 16:09

Район затянуло черным дымом: горит логистический склад
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В турецком Стамбуле, в районе Есенюрт, вспыхнул логистический склад DHL.

Жильцов призывают не выходить из помещений без защитных масок, пишет Haber Motto. Черный дым окутал район.

"Огонь не покидает Турцию. Надеемся, потерь среди людей не будет", - отмечают очевидцы в Twitter.

Сейчас известно о двух очагах пожара. На место происшествия прибыли пожарные из близлежащих районов. Они пытаются потушить огонь и спасти имущество.

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Фото: Esenyurt Halkevi

О причинах возгорания не сообщают. Местные жители начали распространять по сети видео с места событий.

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На прошлой неделе начались возгорания в лесах Турции. 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах страны, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями. Новые очаги возгораний возникли и вблизи Бодрума. Украинские туристы жалуются, что не имеют выбора. За отказы лететь туры сгорят, а деньги за них не вернут. Ни один турецкий отель не отказался принимать туристов. Туроператоры работают.

Украина направила для ликвидации огня два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с 14 спасателями. Привлекли тысячи специалистов, которым приходится работать на жаре почти +40°C. 107 лесных пожаров потушены. В то же время до сих пор не взяли под контроль пять очагов возгорания в курортных провинциях Анталья и Мугла.

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