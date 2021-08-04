Пустые дома и сгоревшие авто: показали последствия пожаров в Греции

В Греции наблюдается сильнейшая за последние 30 лет жара. Показали последствия масштабного пожара в муниципалитете Варимпопе, расположенному к северу от Афин, вспыхнувшего минувшей ночью.

Огонь выжег огромные площади леса, уничтожив десятки зданий и авто, сообщает Ekathimerini. С проблемами дыхания госпитализировали не менее семи человек.

Фото: SOOC

"Варимпопе - зеленый пригород греческой столицы и популярное место отдыха с летними домами и конными клубами. Накануне их владельцы повыпускали лошадей, чтобы спасти животных от огня", - говорится в сообщении.

С наступлением ночи более 500 пожарных с помощью девяти вертолетов, семи самолетов и 305 полицейских тушили пожар в густой растительности и на нижних склонах горы Парнита. Утром пожар подступил к городу Крионери и начал двигаться к загородной королевской резиденции Татои, откуда правительство страны начало вывозить ценности.

Пожары повлияли на качество воздуха надо всей Аттикой. Людям советуют без необходимости не выходить из дома и не открывать окна.

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С 28 июля в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии, но есть пострадавшие. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи. Из-за пожара в районе Актио, у Амбракийского залива, из соображений предосторожности эвакуировали населенный пункт Драймос.