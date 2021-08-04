Лесные пожары уничтожили десятки домов, семь человек в больнице

В Греции бушуют пожары на фоне сильнейшей за последние 30 лет волны жары. Спасатели борются с 81 лесным пожаром, сгорели десятки домов, семь человек госпитализировали с проблемами дыхания.

Во вторник огонь бесконтрольно перекинулся к северу от Афин, сообщает Reuters. Жителей пригородов Варимпопи, Адамес и Фракомакедонес эвакуировали. С наступлением ночи более 500 пожарных с помощью девяти вертолетов, семи самолетов и 305 полицейских тушили пожар в густой растительности и на нижних склонах горы Парнита.

"Это тяжелый день для страны. Из-за экстремальных погодных условий за последние сутки одновременно возникло 81 возгорание", - заявил замминистра гражданской защиты Никоса Хардалиаса.

Фото: Reuters

В течение последних дней температура в Греции превысила отметку +45°C, а ветра раздули лесные пожары в разных районах. Правительство страны вывозит ценности из бывшего королевского поместья в Татой, а служба гражданской защиты приказала жителям Олимпийской деревни покинуть свои дома. Жители имеют возможность останавливаться в определенных отелях за счет государства.

В результате пожара энергосистема столичного региона получила повреждения. Сместился график работы поездов, а часть национальных автомагистралей перекрыли.

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С 28 июля в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи. Из-за пожара в районе Актио, у Амбракийского залива, из соображений предосторожности эвакуировали населенный пункт Драймос.