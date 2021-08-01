Количество жертв лесных пожаров в Турции резко возросла

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В результате лесных пожаров в Турции погибли 8 человек, более 850 пострадавших. Уже 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни. Но пока не взяты под контроль 5 пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Об этом сообщает ITV.

"Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", - написал в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджу.

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Береговая охрана и два военно-морских корабля патрулируют в море для возможной эвакуации, если она потребуется.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов на юге страны. Он добавил, что будут найдены все, кто "сжигал леса".