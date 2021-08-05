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четверг, 05 августа 2021 09:59

Пожары в Турции: украинских туристов морем эвакуируют из отелей
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В Турции украинцев, отдыхавших в провинции Мугла, морем эвакуировали из отеля.

Туристы в районе Мармариса оказались в непосредственной близости к зоне лесного пожара, заявил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, передает "Укринформ".

"Украинское консульство постоянно отслеживает ситуацию и оперативно реагирует на запросы граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Турецкая сторона также оперативно помогает. В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем. Призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушует огонь", - сказал он.

Консульство в Анталии 2 августа получило обращения от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара. В течение нескольких часов эвакуированных морем украинцев переселили в отель Fun & Sun Smart Voxx, удаленный от зоны пожара.

Фото: Reuters

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На прошлой неделе начались возгорания в лесах Турции. 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах страны, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями. Новые очаги возгораний возникли и вблизи Бодрума. Украинские туристы жалуются, что не имеют выбора. За отказы лететь туры сгорят, а деньги за них не вернут. Ни один турецкий отель не отказался принимать туристов. Туроператоры работают.

Украина направила для ликвидации огня два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с 14 спасателями. Привлекли тысячи специалистов, которым приходится работать на жаре почти +40°C. 107 лесных пожаров потушены. В то же время до сих пор не взяли под контроль пять очагов возгорания в курортных провинциях Анталья и Мугла.

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Дата
05
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