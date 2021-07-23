Работники в Польше: сколько обещают украинцам платить за рубежом

В Польше заработная плата больше, чем минималка в Украине. Фото: agrorobota.com.ua

Украинцы часто ищут заработок за рубежом. В частности, в Польше. Там заработные платы выше средней зарплаты в Украине.

В Польшу на работу приглашают разнорабочих, упаковщиков, стоматологов, терапевтов, электриков, строителей, сиделок, нянь, токарей, швей, сварщиков, уборщиков, об этом свидетельствует портал Rabota.ua.

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Сколько Польша обещает платить украинцам

Стоматологу в частной клинике Польше предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц.

Украинскому терапевту готовы платить 75 тыс. грн в месяц.

Швея может зарабатывать 25 тыс. грн в месяц.

Сварщику обещают до 52 тыс. грн в месяц.

Разнорабочему обещают около 30 тыс. грн в месяц.

Уборщикам складов предлагают зарплату 33 тыс. грн в месяц.

Строители могут зарабатывать около 45 тыс. грн в месяц.

Электрикам предлагают зарплату 40 тыс. грн.

Половина заробитчан с Украины проводит в Польше максимум три месяца. Каждый третий приезжает на полгода. 47% работников из Украины проводят в Польше максимум три месяца. 30% приезжают на заработки на срок от трех до шести месяцев. 14% работают в Польше 6-12 месяцев. 4% - более года.