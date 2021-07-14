Работа в Польше: каждый пятый украинец работает в сфере услуг

Половина заробитчан с Украины проводит в Польше максимум три месяца. Каждый третий приезжает на полгода.

Автор: Елена Луценко 71% опрошенных украинцев имеют высшее образование,но занимают низшие должности в Польше

47% работников из Украины проводят в Польше максимум три месяца. 30% приезжают на заработки на срок от трех до шести месяцев. 14% работают в Польше 6-12 месяцев. 4% - более года. Данные сообщил "Барометр польского рынка труда" компании Personnel Service.

За последние пять лет 71% украинцев побывали в Польше несколько раз. 65% намерены вновь поехать туда на работу, пишет PolskieRadio.

"Следствием краткосрочной и круговой модели миграции является трудоустройство работников из Украины на низком уровне. Возможность легальной работы только на полгода означает, что многим компаниям невыгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности", - пояснил глава компании Personnel Service Кшиштоф Инґльот.

Для украинцев увеличилось количество квалифицированных должностей.

В 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинцев. В 2021-м - более 12%.

"Если новый проект миграционной политики будет реализован, эти показатели будут расти", - отметил Инґльот.

Проект направлен на пополнение дефицита высококвалифицированных рабочих. Планируется увеличить количество иностранцев-медиков, а также людей, которые учатся на технических специальностях и на ІТ-факультетах.

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71% опрошенных украинцев имеют высшее образование, но занимают низшие должности в Польше. Каждый пятый работает в сфере услуг, 5% выполняет умственный труд и менее 1% принадлежит к управленческому персоналу.

Количество вакансий украинцев в Польше увеличилось на треть. Работникам предлагают зарплату до $5 тыс. и бесплатное жилье. Работодатели в Польше обещают трансфер к месту работы, обеспечение спецодеждой и оборудованием. Наибольшим спросом пользуются врачи, специалисты по укладке плитки, бетонщики, специалисты по автоматике, кровельщики, слесари, техники дорожного строительства, сообщает work.ua.