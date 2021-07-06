Появились новые вакансии для украинских заробитчан в Польше - какие зарплаты

Количество вакансий украинцев в Польше увеличилось на треть. Работникам предлагают зарплату до $5 тыс. и бесплатное жилье.

Работодатели в Польше обещают трансфер до места работы, обеспечение спецодеждой и оборудованием, пишет OBOZREVATEL.

Наибольшим спросом пользуются врачи, специалисты по укладке плитки, бетонщики, специалисты по автоматике, кровельщики, слесари, техники дорожного строительства, сообщает work.ua.

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В Евросоюзе спрос на украинских работников вырос на 40%. Польша, Германия и Чехия - самые популярные страны для заробитчан.

С 24 июня Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для людей, которые будут въезжать в страну из-за пределов Шенгенской зоны. В том числе и из Украины.

В случае получения отрицательного Covid-теста, от изоляции могут освободить после семи дней карантина.