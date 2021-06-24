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четверг, 24 июня 2021 08:01

Польша нанесла удар по украинских заробитчанах

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Польша нанесла удар по украинских заробитчанах
Больше не будет возможности освободиться от карантина вследствие отрицательного теста на коронавирус. Фото: pixabay.com

С 24 июня Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для людей, которые будут въезжать в страну из-за пределов Шенгенской зоны. В том числе и из Украины.

Об этом 23 июня заявил заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции, передает RMF 24. В случае получения отрицательного Covid-теста, от изоляции могут освободить после семи дней карантина.

"Мы восстанавливаем карантин для прибывших из-за границы. Он станет обязательным для приезжих из стран, которые не входят в Шенгенскую зону и не относятся к пространству Евросоюза", — сказал Краска.

В то же время возможности освободиться от карантина вследствие отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение 48-ми часов после пересечения польской границы, теперь не будет. Находиться в обсервации не придется только людям, которые полностью вакцинированы против Covid-19, а также детям до 12 лет, которые находятся под наблюдением вакцинированных родителей.

Такие ограничения призваны уберечь поляков от новых штаммов коронавируса, в частности опасной мутации Delta.

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Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta будет доминировать на всей территории Европы до конца лета. В странах, где он уже царит, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. Эпиддинамика Украины сейчас больше всего похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидпоказатели достигли минимумов весны 2020 года.

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Дата
24
июня

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