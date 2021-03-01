Работник кладбища похоронил себя заживо

Работника кладбища засыпало землей, пока он копал могилу. Фото: rg.ru

В штате Нью-Йорк, США, работник кладбища 42-летний Родвин Алликок копал могилу на глубине 2 м. Его внезапно засыпало землей и он погиб.

Подробностями поделилось издание New York Daily News.

Погибший работал могильщиком. Инцидент произошел на прошлой неделе.

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Коллеги мужчины пытались его спасти, но безуспешно. К спасательной операции присоединились полицейские отдела чрезвычайных ситуаций и рабочие пожарного подразделения.

Алликок умер еще до того, как его удалось откопать. Проводится расследование.

В Николаеве на перекрестке ул. Соборной и просп. Центрального ночью 28 февраля подстрелили мужчину.