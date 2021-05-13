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четверг, 13 мая 2021 17:54

Путина внесли в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира

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Путина внесли в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира
Путин стал кандидатом Нобелевской премии мира. Фото: Reuters

Президента России Владимира Путина Нобелевский комитет внес в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021. Его уже второй раз выдвигают на получение награды.

Об этом сообщило издание РИА Новости.

Путина в перечень кандидатов внес российский писатель и академик Сергей Комков.

По его словам, он получил ответ от Нобелевского комитета, его кандидата внесли в список.

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"Общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предыдущая количество номинированных - 286 человек", - сообщил Комков.

10 декабря ежегодно объявляют лауреата Нобелевской премии мира в Осло, столице Норвегии. Номинантов принимают до 31 января, после чего начинается процесс избрания кандидатов.

Кроме Путина среди номинантов российский оппозиционер Алексей Навальный, эко-активистка Грета Тунберг, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, 45-й президент США Дональд Трамп, Всемирная организация здравоохранения, протестное движение Black Lives Matte, НАТО и Агентство по делам беженцев.

Пока не известно, кто из них вошел в список кандидатов.

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Дата
13
мая

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