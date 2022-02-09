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среда, 09 февраля 2022 17:33

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Путин зашел слишком далеко": экс-президент Польши призвал атаковать Москву

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&quot;Путин зашел слишком далеко&quot;: экс-президент Польши призвал атаковать Москву
Валенса заявил, что Путин "на этот раз зашел слишком далеко". Фото: Reuters

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат 78-летний Лех Валенса заявил, что мир должен отреагировать в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Политик признал, что ранее уважал президента РФ Владимира Путина, но "в этот раз он зашел слишком далеко", пишет Rzeczpospolita.

"Нельзя отступать. Каждая последующая атака Путина будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция - атака на Москву. Все должны подготовиться. На каждое движение должна быть реакция", - отметил Валенса.

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Экс-президент Польши также добавил, что "общие интересы Германии и Франции с Россией потерпят крах" в случае нового нападения РФ на Украину.

"Путин из тех, кто не останавливается, поэтому я больше не буду поддерживать его", - добавил Валенса.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда обсудили в Берлине ситуацию вокруг Украины. По результатам переговоров лидеры выразили поддержку Украине и заявили о общности позиций в вопросе российской угрозы.

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Дата
09
февраля

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