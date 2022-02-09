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Спецтема: Враг возле украинской границы

Угроза вторжения РФ в Украину: лидеры трех стран выступили с общим заявлением

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Угроза вторжения РФ в Украину: лидеры трех стран выступили с общим заявлением
Лидеры стран призвали Россию к деэскалации. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда обсудили в Берлине ситуацию вокруг Украины.

По результатам переговоров лидеры выразили поддержку Украине и заявили о общности позиций в вопросе российской угрозы, пишет DW.

Шольц заявил, что страны-члены НАТО имеют общее мнение по поводу того, какой должна быть реакция в случае полномасштабного наступления России на Украину.

"Нашей общей целью является избегание войны в Европе. Размещение российских войск на границах Украины очень беспокоит и наша оценка этой ситуации одинакова", - сказал Шольц.

Дуда отметил, что Польша, Франция и Германия продолжат работу для деэскалации ситуации.

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"Мы должны найти выход, чтобы избежать войны. Как я говорил, это наша главная цель. Я верю, что мы ее достигнем. Я считаю, что сегодня важнейшее единство и солидарность", - заявил лидер Польши.

Он подчеркнул, что сейчас очень важна демонстрация того, что Запад "говорит в один голос" и не отступает.

Макрон в свою очередь призвал провести переговоры с Россией, чтобы утвердить нерушимость европейских границ.

"Мы вместе должны найти способ начать трудный диалог с Россией", - заявил Макрон.

7 февраля в Москве Эммануэль Макрон встречался с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более 5 ч. Путин сидел за длинным белым столом напротив французского коллеги. Макрон во время визита якобы договорился с Путиным, что Россия уведет войска от украинских границ. На какие уступки согласился французский лидер – неизвестно.

8 февраля Макрон прибыл в Украину. Президент Владимир Зеленский встретил французского коллегу в Мариинском дворце в Киеве. После переговоров с президентом Украины Макрон подчеркнул необходимость выполнять Минские договоренности.

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