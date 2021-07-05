Путин запретил нерусское шампанское. Назревает скандал

В России решили называть зарубежное шампанское "игристым вином". Фото: wine-mag.ru

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал внесенные в закон о регулировании алкогольной продукции поправки, которые позволяют использовать термин "шампанское" только для напитков, произведенных на территории РФ.

Об этом сообщило издание Reuters.

Зарубежное шампанское должно носить надпись "игристое вино". Это решение возмутило французских производителей.

В ответ на решение властей РФ российская структура производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy заявила, что временно останавливает поставки продукции в Россию.

Из-за изменений в законе производителям придется переквалифицировать шампанское на категорию игристых вин, менять маркировку, говорилось в заявлении Moet Hennessy. Однако ради поставок алкоголя в Россию компания решила уступить "шампанским" и подписывать свою продукцию "игристое вино".

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Однако решение российских властей возмутило других производителей шампанского. Французская торговая ассоциация Comite Champagne, которая представляет интересы независимых производителей шампанского, раскритиковала закон и призвала дипломатов Франции и Европейского Союза вмешаться, чтобы изменить его.

Сопрезиденты Французской группы производителей шампанского, French Champagne group, Максим Тубарт и Жан-Мари Барильер призвали на некоторое время прекратить поставки в Россию шампанского.

Шампанское - игристое вино, изготовленное из винограда, который растет в регионе Шампань, располагается в 160 км к востоку от Парижа. Напитки изготавливаются с использованием особого процесса, который заключается в ферментации внутри бутылки, после чего вино становится игристым. Несмотря на то, что игристые вина производятся во всем мире, согласно Мадридскому договору 1891 года в Европе и большинстве других стран название "шампанское" используют именно для игристых вин, изготовленных по соответствующим стандартам в регионе Шампань.